Stretta dei carabinieri sulla movida a Nettuno | arresti e denunce

La movida di Nettuno sotto stretta sorveglianza: i carabinieri di Anzio, con un blitz il 7 luglio, hanno intensificato i controlli per garantire sicurezza e ordine pubblico. L’operazione ha portato all’arresto di alcuni responsabili e a numerose denunce, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la tranquillità della città . La strategia adottata si inserisce nel più ampio quadro di prevenzione e tutela dei cittadini, rafforzando il senso di sicurezza in ogni angolo di Nettuno.

Nettuno, 9 luglio 2025 – Stretta dei carabinieri sulla movida: la sera del 7 luglio i militari della Compagnia di Anzio hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere. L’operazione, che si è sviluppata sull’intero territorio del comune di Nettuno, ha interessato in modo specifico le arterie nevralgiche del centro cittadino, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’esito di uno dei numerosi posti di controllo, un 22enne di Anzio è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it