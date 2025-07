Celtic Festival | al lago delle Lame musica danze giochi di fuoco e gastronomia

Pronti a immergervi in un’atmosfera ricca di magia e tradizione? Il Celtic Festival al Lago delle Lame e alle Libellule, giunto alla sua 28ª edizione, torna dal 11 al 13 luglio con musica, danze, giochi di fuoco e prelibatezze gastronomiche. Un appuntamento imperdibile per vivere tre giorni di cultura, divertimento e mistero, dove ogni dettaglio vi trasporterà in un mondo incantato. Non mancate!

Anche quest'anno il lago delle Lame e il lago delle Libellule si tingono di magia con il Celtic Festival, arrivato alla 28esima edizione, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio. Si comincia venerdì sera con l'apertura della festa alle 18: tra le attività proposte bagni di gong, stand. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

