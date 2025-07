Sorpreso a spacciare | in casa decine di dosi di hashish già pronte

Una scoperta shock scuote la tranquillità di una piccola comunità: un uomo è stato sorpreso a spacciare in casa decine di dosi di hashish già pronte. Fermato mentre vendeva a un giovane di 25 anni, la perquisizione ha portato alla luce non solo la sostanza stupefacente, ma anche 90 euro in contanti, simbolo di un'attività illecita ormai diventata un incubo quotidiano. La vicenda solleva un’importante riflessione sul crescente fenomeno del traffico di droga fra le mura domestiche.

E' stato fermato mentre stava vendendo a un 25enne un involucro con la sostanza stupefacente. Così, è stato sopporto a una perquisizione personale che ha permesso di trovare 90 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, risultate provento della vendita di tre dosi di hashish al giovane.

