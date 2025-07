Bottegone si rinnova | partiti i lavori per il nuovo padiglione sportivo al Martin Luther King

Bottegone si distingue ancora una volta, dando il via a un progetto ambizioso che trasformerà il panorama sportivo e scolastico della zona. Con i lavori per il nuovo padiglione polivalente all’interno del complesso Martin Luther King, la città si prepara a vivere una stagione di rinnovamento e opportunità. Un investimento strategico che rafforza il legame tra comunità, scuola e sport, creando spazi dedicati alla crescita e al benessere di tutti.

PISTOIA – A Bottegone prende forma un nuovo tassello della riqualificazione urbana, con l’avvio dei lavori per la costruzione di un moderno padiglione sportivo polivalente all’interno del complesso scolastico Martin Luther King, in via Fernando Santi. L’intervento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, ha l’obiettivo di potenziare l’offerta sportiva della scuola e allo stesso tempo offrire nuovi spazi alle associazioni locali per attività pomeridiane ed extrascolastiche. Un progetto strategico per sport e territorio. Il padiglione rientra nell’ambito del più ampio programma di rigenerazione Bottegone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

