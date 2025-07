Dazi l’Ue non riceverà la lettera di Trump | scadenza posticipata al 1° agosto Il Financial Times | Londra otterrà condizioni migliori dagli Usa

Nell'incerto scenario delle relazioni commerciali, l'Unione europea si prepara a non ricevere nuove minacce di dazi da Washington, grazie a negoziati efficaci. Mentre altri paesi affrontano tariffe più elevate, l'UE guarda con ottimismo a condizioni migliorate, posticipando le tensioni e aprendo nuove opportunità di dialogo. Resta da vedere come evolveranno i rapporti tra le due sponde dell'Atlantico in questo delicato equilibrio di potere.

L’Unione europea non riceverà una lettera dagli Stati Uniti con nuovi dazi. Lo ha annunciato Maros Sefcovic, commissario europeo al Commercio, intervenuto al Parlamento europeo di Strasburgo proprio nel giorno in cui scade la “tregua commerciale” con Washington. «Mentre altre nazioni hanno dovuto affrontare dazi più elevati da parte degli Stati Uniti a seguito delle lettere inviate lunedì dal presidente Trump, i nostri negoziati hanno permesso all’Ue di evitarli», ha precisato Sefcovic rivolgendosi agli eurodeputati. Washington e Bruxelles hanno concordato un’estensione dello status quo fino al primo agosto, così da avere più tempo per continuare a negoziare e «raggiungere una conclusione soddisfacente, potenzialmente anche nei prossimi giorni». 🔗 Leggi su Open.online

