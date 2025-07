Leoni Inter aumentano le pretendenti per il centrale classe ’06 ex Sampdoria | le ultime sul difensore del Parma

Leoni Inter accendono l’interesse delle pretendenti per Giovanni Leoni, il giovane centrale del Parma classe 2006 che sta facendo parlare di sé in Serie A. Mentre Marotta spinge per assicurarsi il talento veneto, il mercato si infiamma tra il duello con il Milan e l’attenzione della Premier League. Una corsa all’oro che potrebbe svelare sviluppi sorprendenti: il futuro di Leoni è tutto da scrivere.

Leoni Inter, Marotta insiste per il giovanissimo gioiello del Parma: testa a testa con il Milan ma anche attenzione alla Premier League. Leoni Inter è solo una suggestione? Giovanni Leoni è uno dei nomi più caldi del mercato. Il difensore classe 2006 del Parma, protagonista di una stagione sorprendente in Serie A, è finito nel mirino di numerosi top club italiani e internazionali. Tra questi c'è l' Inter, che segue il talento veneto da diverse stagioni e che ora, con l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina, potrebbe decidere di accelerare per portarlo a Milano. Leoni, cresciuto nel settore giovanile del Padova, si è imposto nella scorsa stagione con la maglia del Parma, guadagnandosi l'interesse di mezza Europa.

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

L'Inter insiste con il Parma per Giovanni Leoni! Il promettente difensore classe 2006 potrebbe raggiungere Chivu e Bonny a Milano, il Parma lo valuta 30 milioni! Pronta l'alternativa #Fantacalcio

SOLDI DA LEONI? Nell'accordo per la cessione di Giovanni Leoni al Parma, la Sampdoria si è riservata un 10% sulla futura rivendita. Il difensore classe 2006 è un obiettivo di mercato concreto dell'Inter. La cifra di cui si parla per il suo trasferiment

Calciomercato Inter: Galatasaray scatenato su Sommer e Calhanoglu, pressing per Leoni dal Parma; Inter e Milan, derby di mercato per Leoni: il Parma chiede 20 milioni; Inter, non solo Bonny: un altro giocatore del Parma nel mirino.

Leoni Juventus, il difensore è sempre più lontano: questo club di Serie A fa sul serio ma il Parma… Cosa succederà nei prossimi giorni - Leoni Juventus, il difensore è sempre più lontano dall'interesse dei bianconeri: tutti gli ultimi aggiornamenti L'Inter è alla ricerca di un rinforzo importante per la difesa, e il nome che risulta in

Leoni Inter, per il neo tecnico Chivu resta la priorità! Pronta l'offerta giusta, ecco cosa manca - Pronta l'offerta giusta, ecco cosa serve L'Inter accelera sul mercato con un obiettivo preciso per rafforzare il reparto