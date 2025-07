Incendi a Roma ovest il fumo sta invadendo diversi quartieri

L’incendio si sta diffondendo rapidamente, avvolgendo Roma Ovest in una nuvola di fumo densa e minacciosa. Due maxi incendi sono scoppiati in zone strategiche, mettendo a dura prova le squadre di emergenza e i residenti. La lotta contro le fiamme è ancora in corso, mentre le autorità cercano di contenere il rischio e proteggere cittadini e patrimonio. La situazione resta critica e in continuo aggiornamento...

Due maxi incendi sono scoppiati, il primo, in un'area verde che tocca via dell'Arrone e via di Tragliatella, nel territorio che divide Roma con Fiumicino, il secondo invece nella zona di Boccea. Lì, da ore, stanno lavorando i vigili del fuoco supportati dai volontari delle varie associazioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, firmata l’ordinanza per la prevenzione degli incendi - Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l'ordinanza n.74 del 16 maggio 2025, attivando misure straordinarie per prevenire incendi e mitigare gli effetti delle ondate di calore.

Maxi incendio a Fiumicino: fiamme e fumo nero visibili in tutta la zona ovest di Roma Vai su Facebook

Roma: In corso incendio in un'isola ecologica in zona Fiumicino. L'alta colonna di fumo si può vedere da tutta la Capitale. Video da Radio Globo. La colonna di fumo nero sta invadendo Roma sud ovest. Vai su X

Devastante incendio brucia Roma Ovest: colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza - Un enorme incendio boschivo sta bruciando Valle Santa e via Boccea, in zona arrivano i canadair per spegnere le fiamme, al confine con Fiumicino ... Segnala fanpage.it

Incendio in un impianto di rifiuti a Fiumicino, Roma: fumo verso il centro città, operazioni in corso - Incendio in un impianto di trattamento rifiuti nel Municipio XI: fumo visibile anche dal centro città. Si legge su la7.it