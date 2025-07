Palermo 35 milioni per nuovo waterfront della città

Palermo si prepara a brillare di nuova luce con un investimento di oltre 35 milioni di euro destinato al suo waterfront. Un progetto ambizioso che trasformerà 25mila metri quadrati tra il molo Santa Lucia e il molo Vittorio Veneto, riportando vitalità e fascino nel cuore della città. Il futuro di Palermo si scrive ora: ecco come il nuovo waterfront cambierà il volto della città e il modo di viverla.

Un investimento di oltre 35 milioni che darà un nuovo volto a una superficie di circa 25mila metri quadrati, compresa tra il molo Santa Lucia e il molo Vittorio Veneto (trecento metri lineari), lungo via Crispi, nel cuore di a Palermo. E' il progetto di Interfaccia porto-città, i cui lavori saranno completamente ultimati.

