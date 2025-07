Evoluzioni spettacolo e tanto pubblico | il drifting a Prato si trasforma in una festa

Il drifting a Prato si trasforma in una vera festa di emozioni e adrenalina, attirando un pubblico entusiasta e appassionato. La tappa pratese del campionato italiano, conclusasi con il trionfo di Michele Landolfi, ha regalato spettacoli mozzafiato nel suggestivo scenario dell'area Fiera di viale Marconi. Con record assoluti di evoluzioni e partecipazione, l'evento si conferma come uno dei momenti più attesi nel panorama motoristico italiano.

Prato, 9 luglio 2025 - Si conclude con il successo di Michele Landolfi la tappa pratese del campionato italiano di Drifting, tenuta nel weekend nell'area Fiera di viale Marconi. Nella categoria Pro il pilota chiude davanti a Luca Fuschini e Riccardo Tonali. Numerosa la cornice di pubblico presente sull'argine del fiume Bisenzio che ha potuto assistere in notturna alle evoluzioni delle macchine in gara (quest'anno c'è stato il record assoluto di iscrizioni nella tappa pratese). Presenze che hanno confermato il connubio fra il territorio pratese e la specialità del Drifting che fra Coppa Italia e campionato nazionale ha fatto tappa in città per il terzo anno consecutivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it