Dopo il triste episodio sull Transfagarasan, i cuccioli dell'orsa abbattuta sono ora temporaneamente abbandonati nella foresta in attesa di un intervento. La legge prevede che, in queste circostanze, i piccoli devono essere prontamente trasferiti in un centro di riabilitazione specializzato, per garantirne la sicurezza e il benessere. È un passo importante per tutelare la vita di questi innocenti cuccioli e favorire il loro futuro inserimento.

L’orsa che ucciso il turista italiano Omar Farang Zin lungo la Transfagarasan, è stata abbattuta, come stabilito dall’ordinanza d’urgenza OUG 812021, e al momento i tre piccoli vagano per la foresta soli, in attesa della cattura e del trasferimento in un centro ad hoc. La procedura prescritta dalla legge dello Stato in situazioni analoghe è chiara: “In caso di eutanasiaabbattimento di un esemplare femmina con cuccioli, questi devono essere trasferiti urgentemente in centri di riabilitazione specializzati o rifugi autorizzati “. Un allontanamento dall’habitat naturale per dare ai piccoli la possibilità di essere seguiti nello svezzamento senza porre a rischio la loro vita ma che potrebbe portare all’impossibilità di reinserirli nel loro ambiente in futuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Romania, i cuccioli dell’orsa abbattuta, ora abbandonati, saranno portati in un centro di riabilitazione

