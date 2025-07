Jennifer Aniston si è fidanzata con l’ipnotista Jim Curtis | la rivelazioni e le foto in vacanza

Dopo anni di riservatezza, Jennifer Aniston sembra aver ritrovato l’amore con Jim Curtis, ipnotista e coach motivazionale. Le recenti foto a Maiorca testimoniano un legame che sta facendo discutere i fan: la star di “Friends” ha deciso di condividere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. È davvero l’inizio di una nuova felice avventura? Scopriamolo insieme!

Jennifer Aniston avrebbe ritrovato l’amore. Dopo anni di silenzi e tanta riservatezza, la star di “ Friends ” è stata fotografata nei giorni scorsi a Maiorca in compagnia dell’ipnotista e coach motivazionale Jim Curtis. Terminato il matrimonio con Brad Pitt (sono stati sposati dal 2000 al 2005), la cinquantaseienne aveva fatto parlare poco di sé. Adesso, la possibile relazione con l’ipnotista, che su Instagram conta mezzo milione di followers. Nei giorni scorsi, inoltre, la Aniston aveva pubblicato un carosello di foto in cui spuntava anche un libro del mental coach. Secondo Page Six, l’attrice avrebbe anche presentato il nuovo compagno alle amiche storiche Jason Bateman e Amanda Anka, con cui ha partecipato a una festa esclusiva in Spagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it