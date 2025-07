Francis Kaufmann torna in Italia | venerdì l’estradizione dalla Grecia

Venerdì 11 luglio, Francis Kaufmann, il cittadino statunitense coinvolto nel tragico duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, farà ritorno in Italia dopo essere stato estradato dalla Grecia. La sua vicenda ha sconvolto l'opinione pubblica e sollevato numerosi interrogativi sulla giustizia. Resta ora da capire quali saranno le prossime fasi di questa dolorosa vicenda giudiziaria, che ha lasciato un segno profondo nella comunità.

Farà ritorno in Italia venerdì 11 luglio Francis Kaufmann, il cittadino statunitense accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi, Andromeda. L’uomo è attualmente detenuto in un carcere greco, la Corte d’Appello di Larissa, in Grecia, ha dato il via libera all’estradizione lo scorso 27 giugno. I corpi delle due vittime erano stati ritrovati nel parco di Villa Pamphili a Roma lo scorso maggio, in una vicenda che aveva scosso l’opinione pubblica e che si è rivelata ancor più intricata dopo la scoperta del Tax Credit concesso a Kaufmann per la produzione di un film inesistente. 🔗 Leggi su Open.online