Assalto al Postamat a Rodi Garganico operativa la sede container temporanea

Da venerdì 11 luglio, la nuova sede container temporanea a Rodi Garganico offrirà un servizio rapido e sicuro ai cittadini, sostituendo l’ufficio postale inagibile dopo l’assalto al Postamat di maggio. Questa soluzione temporanea garantisce continuità nelle operazioni quotidiane e tutela le esigenze della comunità locale, dimostrando l’impegno delle Poste nell’affrontare le sfide e mantenere un servizio affidabile. La sicurezza e la qualità restano le priorità assolute.

Sarà operativa da venerdì 11 luglio la sede container temporanea a Rodi Garganico che sostituirà l'ufficio postale reso inagibile dall'assalto al Postamat avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 maggio scorso, in via Pietro Nenni. A causa dell'attacco criminoso si sono resi necessari degli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

