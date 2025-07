Il Partito Democratico lancia campagna per trasporti gratuiti | 750 milioni per studenti e famiglie Schlein | Costerebbero meno dei centri in Albania

Il Partito Democratico si impegna a rivoluzionare la mobilità dei giovani con una proposta ambiziosa: 750 milioni di euro per garantire trasporti gratuiti agli studenti più vulnerabili. Un investimento che, secondo gli esperti, costerebbe meno di alcune strutture in Albania, ma potrebbe cambiare radicalmente il nostro sistema educativo e sociale. Il progetto, illustrato dalla segretaria Elly Schlein, mira a creare un futuro più equo e accessibile per tutti.

Il Partito Democratico ha presentato una proposta di legge per sostenere il diritto alla mobilità degli studenti, con un investimento complessivo di 750 milioni di euro. L'iniziativa, illustrata dalla segretaria nazionale, Elly Schlein insieme ai responsabili del settore trasporti del partito, punta a rendere gratuito il trasporto pubblico locale per i giovani tra i 14 e 24 anni appartenenti a famiglie con difficoltà economiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

