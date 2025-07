Casoria scontro tra bici elettrica e scooter | 13enne ricoverato in gravi condizioni

Un grave incidente a Casoria scuote la comunità: un tredicenne, coinvolto in uno scontro tra una bici elettrica e uno scooter, si trova ora in gravissime condizioni all’ospedale Santobono di Napoli. La dinamica resta da chiarire, ma l’accaduto solleva immediatamente preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani e sull’importanza di rispettare le regole stradali. Un episodio che invita a riflettere sul rispetto e sulla prevenzione sulle nostre strade.

Il giovane, che viaggiava in sella a una bici elettrica, si sarebbe scontrato con uno scooter guidato da un uomo a Casoria, nel Napoletano. Un tredicenne è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santobono di Napoli a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 23 di ieri a Casoria (Napoli): secondo quanto ricostruito dai carabinieri.

