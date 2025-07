Vola la Borsa di Milano | record dopo 18 anni e maglia rosa in Europa L’economia italiana non si ferma

L’Italia continua a sorprendere: la Borsa di Milano vola, toccando livelli record dagli ultimi 18 anni e conquistando la maglia rosa in Europa. Con un incremento dell’1,3% e l’indice Ftse Mib che segna +80% sotto il governo Meloni, la nostra economia mostra segnali di forte ripresa e dinamicità. Un risultato che conferma come la crescita e la stabilità siano ormai realtà tangibili, aprendo nuove prospettive per il futuro del Paese.

Vola la Borsa di Milano, maglia rosa in Europa, che sale a 40.775 punti, toccando un nuovo massimo da ottobre 2007, per poi ripiegare a 40.714 punti. Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che guadagna l’1,3%, è spinta dall’andamento positivo delle banche, va in linea con gli altri listini del Vecchio continente. La Borsa e l’indice Mib da quando governa Meloni: + 80%. Piazza Affari, effettivamente, è uno dei successi più importanti del governo di centro-destra. In quasi mille giorni, l’indice Ftse Mib ha messo a segno una crescita di quasi l’80% (muovendosi attorno ai 39 mila punti) che è stata in grado di riportare la borsa italiana sui livelli del 2007. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vola la Borsa di Milano: record dopo 18 anni e maglia rosa in Europa. L’economia italiana non si ferma

