Orio al Serio riesplode il caso sicurezza 10 anni dopo l’aereo cargo atterrato in superstrada

Orio al Serio si riaccende di nuovo: dieci anni dopo l’incidente del cargo DHL uscito di pista, il caso sicurezza torna al centro dell’attenzione. Quel mattino di agosto del 2016 segnò un punto di svolta nella gestione della sicurezza aeroportuale, sollevando interrogativi ancora irrisolti. Ora, a distanza di un decennio, le polemiche e le responsabilità vengono nuovamente messe in discussione, riaccendendo il dibattito su come prevenire future emergenze e garantire la sicurezza di tutti.

Orio al Serio (Bergamo) – Ore 4.07 del 5 agosto 2016, un aereo cargo della Dhl proveniente da Parigi Charles De Gaulle esce di pista, sfonda la recinzione in cemento e termina il suo maldestro atterraggio sulla Statale Cremasca, invadendo le due carreggiate della superstrada e la rampa di accesso a uno dei parcheggi dell’aeroporto, perendo due motori e le ruote del carrello. In quella mattina d’agosto di quasi dieci anni fa, esplode il tema sicurezza a Orio al Serio, l’aeroporto bergamasco ora nuovamente al centro della questione, dopo il tragico e clamoroso gesto di Andrea Russo, il 35enne morto risucchiato dal motor e di un aereo dopo che era riuscito ad accedere alla pista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Orio al Serio, riesplode il caso sicurezza 10 anni dopo l’aereo cargo atterrato in superstrada

