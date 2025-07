Stop auto diesel Euro 5 | il blocco rinviato al 2026

Buone notizie per i possessori di auto diesel Euro 5: il blocco, inizialmente previsto per quest'anno, è stato rinviato al 2026 grazie all'approvazione dell'emendamento della Lega nel Dl Infrastrutture. Questa decisione offrirà più tempo ai cittadini e alle imprese per adeguarsi alle nuove normative ambientali, riducendo temporaneamente le restrizioni alla circolazione. Ma quali sono le implicazioni di questa proroga? Scopriamolo insieme.

Con l’approvazione dell’emendamento della Lega al Dl Infrastrutture, le auto diesel Euro 5 potranno circolare per un altro anno. Il blocco, che interessa il Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, partirà da ottobre 2026. SLITTA AL 2026 – Recentemente Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, si era mostrato intenzionato a far slittare la data dell’inizio del provvedimento. Proprio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Blocco diesel, cosa accadrebbe ad Arezzo: quasi 7mila auto a rischio stop - Immaginate Arezzo senza quasi 7.000 auto diesel: un cambiamento che potrebbe rivoluzionare la vita quotidiana dei cittadini.

