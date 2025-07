A sud meno 50% diplomati medie va alle superiori preparato

Al Sud, meno della metà degli studenti che concludono le medie possiedono competenze adeguate per affrontare con successo il percorso delle superiori. Questa disparità territoriale evidenzia la necessità di interventi mirati per garantire un’istruzione di qualità in tutto il Paese, affinché ogni giovane abbia le stesse opportunità di crescita e successo.

Alla fine delle scuole medie, in Italiano, a fronte di un 62% di allievi che mostrano competenze almeno adeguate nel Centro-Nord, nel Mezzogiorno la percentuale scende in modo rilevante e nel Sud (in particolare Calabria, Sicilia e Sardegna) meno della metà di coloro che acquisiscono la licenza media accede alle superiori con competenze adeguate. Al sud nemmeno la metà degli allievi esce dal I ciclo d'istruzione con competenze adeguate in Matematica. Nel caso dell'area Sud e Isole solo 4 allievi su 10. E' quanto emerge dal rapporto Invalsi presentato oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A sud meno 50% diplomati medie va alle superiori preparato

In questa notizia si parla di: meno - medie - superiori - diplomati

Bando “Diplomati meritevoli” 2025: 15 borse di studio dal Comune e dal Lions Club. Cinque premi da 500 euro cadauno assegnati dal Comune e cinque dal Lions Club per i diplomati alle superiori nel 2025 e iscritti al primo anno di università. Altri 5 premi per Vai su Facebook

++ A sud meno 50% diplomati medie va alle superiori preparato ++; ++ A sud meno 50% diplomati medie va alle superiori preparato ++; ++ A sud meno 50% diplomati medie va alle superiori preparato ++.

Meno studenti e nuovi diplomi, così è cambiata la scuola superiore - In un decennio aumento di 15 mila iscritti, ora l’inversione di tendenza E tra i licei soffrono linguistico e classico ... Da milano.repubblica.it

Maturità 2023, meno diplomati con lode (il 2,7%) e voti più bassi. Aumentano i «60» - Diminuiscono i diplomati con lode: sono il 2,7% degli studenti, rispetto al 3,4% dell’anno scorso. corriere.it scrive