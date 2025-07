Bologna con il fiato sospeso per l’evasione di Andrea Cavallari L’ultima pista | fuga verso Est

Bologna vive momenti di tensione e incertezza dopo l’evasione improvvisa di Andrea Cavallari, avvenuta il 3 luglio 2025. Uscito senza scorta dal carcere della Dozza, ha lasciato tutti sbigottiti con un semplice saluto e la promessa di vedere la fidanzata. La città si interroga sulla sua destinazione e sull’ultima pista: una fuga verso est. In questo scenario di mistero, l’intera comunità aspetta risposte che possano fare luce sulla vicenda.

Bologna, 9 luglio 2025 – Bologna resta con il fiato sospeso dopo l’evasione di Andrea Cavallari, scomparso il 3 luglio 2025. Uscito dal carcere della Dozza per discutere la tesi di laurea in Legge, senza scorta al seguito, dopo il pranzo con i familiari si è dileguato. Prima di lasciare il ristorante di via Righi ‘ The man and the sea ’, ha salutato tutti dicendo che voleva vedere la fidanzata prima di rientrare in carcere, dove era atteso alle 18. Rintracciata la fidanzata. In verità la fidanzata, irreperibile in un primo momento, è per ora ritenuta estranea all’evasione. La giovane, 25 anni, la sera della fuga di Cavallari stava lavorando ed è tornata regolarmente a casa sua, nel Modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it