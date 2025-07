Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2025 26 domande dal 14 al 25 luglio

Se sei un docente o un personale scolastico in attesa di assegnazioni per il prossimo triennio 2025/28, questa è la tua occasione: dal 14 al 25 luglio potrai presentare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione. Un periodo importante e strategico per pianificare il futuro professionale e ottimizzare i trasferimenti. Scopri tutto quello che devi sapere per non perdere questa chance e preparare al meglio la tua domanda.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente, Ata e personale educativo per il triennio 202528. Per l'anno scolastico 202526 la domanda potrà essere presentata nel periodo 14 - 25 luglio. L'articolo Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 202526, domande dal 14 al 25 luglio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assegnazioni provvisorie 2025/26: tempistica, criteri, scadenze e novità ministeriali [Chiarimenti] - Le assegnazioni provvisorie 2025/26 sono regolate da scadenze annuali stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Dopo settimane di confronto serrato, il rinnovo del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2025-2028 è giunto alla fase finale. Mercoledì 9 luglio 2025, alle ore 15.00, i sindacati parteciperanno all'incontro decisivo con il Ministero dell'

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025: dall'11 al 24 luglio, si attende la nota di trasmissione del ministero per l'ufficialità https://miuristruzione.com/2025/06/30/assegnazioni-provvisorie-e-utilizzazioni-2025-dall11-al-24-luglio-si-attende-la-nota-di-trasmi

