Il Galatasaray è disposto a pagare i 75 milioni che richiedono Osimhen

Il Galatasaray non ha intenzione di mollare la presa: disposto a spendere 75 milioni di euro per assicurarsi Victor Osimhen, uno dei bomber più prolifici d’Europa. La determinazione del club turco è evidente, e il desiderio di trattenere l’attaccante nigeriano si fa sempre più forte. Con una stagione da record alle spalle, Osimhen rappresenta il cuore pulsante della squadra. Ma la domanda è: riuscirà il Galatasaray a convincere il Napoli?

Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Lui Galatasaray È chiaro: vuole conservare Victor Osimhen Ad ogni costo. L'attaccante raggiunse Türkiye come giocatore assegnato dal Napoli e la sua prestazione è stata così importante che ha finito per conquistare il club. Nella stagione, Il calciatore nigeriano ha segnato 37 gol in 41 partite giocate In tutte le competizioni ed è stato incoronato come il Portatore massimo della Super League di Türkiye contribuendo in modo decisivo al tricampeonato del club. Tuttavia, non tutto è una buona notizia per la squadra turca.