Pier Silvio Berlusconi senza freni | torna a parlare di Barbara d’Urso stoccate ad Affari tuoi e Amadeus

Pier Silvio Berlusconi torna a far parlare di sé, questa volta con parole dure e senza filtri su Barbara d’Urso, affari tuoi e Amadeus. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2025/2026, il suo intervento ha chiarito ogni dubbio, smentendo voci di ingerenze della televisione nel destino della collega e sottolineando le complessità dietro alle scelte editoriali. Per l’amministratore delegato Mediaset, la trasparenza e il rispetto per i professionisti sono valori imprescindibili, e lui non si tira indietro dal difenderli.

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 20252026, Pier Silvio Berlusconi ha smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento di Mediaset nelle decisioni della Rai ed in particolare su un eventuale stop a Barbara d’Urso. “Fantapolitica? Non è né fanta né politica, lasciamo perdere”- ha affermato a margine della presentazione dei palinsesti. ‘Barbara d’Urso? Si fanno mille scrupoli a prenderla’. Per l’amministratore delegato Mediaset, la situazione di Barbara D’Urso, spesso al centro di discussioni, è stata interpretata male: “Io non ho la più pallida idea dei motivi, ma banalmente secondo me Barbara d’Urso che non lo merita perché è una grande professionista, è diventata l’emblema di un certo tipo di televisione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pier Silvio Berlusconi senza freni: torna a parlare di Barbara d’Urso, stoccate ad Affari tuoi e Amadeus

In questa notizia si parla di: barbara - urso - pier - silvio

Barbara D’Urso rompe il silenzio: le novità che non ti aspetti - Barbara D’Urso rompe il silenzio e svela le novità sconvolgenti che nessuno si aspettava. Dopo due anni di assenza, l’iconica conduttrice racconta il suo addio a Pomeriggio 5 e anticipa in esclusiva il suo prossimo progetto televisivo.

Pier Silvio Berlusconi ha ufficializzato Simona Ventura al Grande Fratello e l'addio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque citando Barbara D'Urso Vai su X

"Veti su di me?" Barbara D'Urso rompe finalmente il silenzio su Marina e Pier Silvio Berlusconi: ecco tutta la verità >> https://buff.ly/CjaR7l8 Vai su Facebook

Pier Silvio Berlusconi replica a Barbara D'Urso dopo l'intervista di fuoco. Cosa ha detto; L'intervista di Barbara D'Urso non l'ho letta, la risposta di Pier Silvio Berlusconi sulle parole della conduttrice; Barbara D’Urso parla per la prima volta di Pier Silvio Berlusconi dopo l’addio a Mediaset.

Barbara D’Urso, Pier Silvio Berlusconi: “La sua intervista? Non l’ho letta. Le auguro tutto il bene” - Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti tv risponde a una domanda su Barbara D'Urso e l'intervista rilasciata dalla conduttice ... Da superguidatv.it

“L’intervista di Barbara D’Urso non l’ho letta”, l’unica risposta di Pier Silvio Berlusconi sulle parole della conduttrice - Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025/2026 non è mancato l'argomento Barbara D'Urso, sebbene siano ormai trascorsi due anni da quando ... Secondo fanpage.it