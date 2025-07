Grave incidente in viale Lombardia | motociclista ferito gravemente

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Viale Lombardia, coinvolgendo una motocicletta e un'auto intorno alle 12:12. Il motociclista di 63 anni è stato gravemente ferito dopo una collisione violenta, con condizioni critiche per le ferite riportate. La dinamica e gli aggiornamenti sulla situazione sono ancora da chiarire. Rimanete con noi su DayItalianews per tutte le ultime novità.

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo viale Lombardia, precisamente intorno alle 12:12. L'impatto ha coinvolto una motocicletta e un'automobile, provocando la caduta violenta del motociclista, un uomo di 63 anni, sbalzato a terra a causa del violento urto. Condizioni critiche per il motociclista Il centauro ha riportato un trauma al bacino e a un arto superiore, ferite considerate particolarmente gravi dai soccorritori. Le sue condizioni hanno richiesto l'immediato trasporto in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como.

