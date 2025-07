Samsung svela i suoi nuovi pieghevoli | le dimensioni di Z Fold7 sono ai limiti dell’ingegneria

Samsung rivoluziona il mondo dei dispositivi pieghevoli con il nuovo Galaxy Z Fold7, sfiorando i limiti dell’ingegneria. Con dimensioni incredibilmente compatte e uno spessore che sembra aver raggiunto il massimo possibile, questo smartphone rappresenta un traguardo innovativo. Quando si apre, sembra sfidare le leggi della fisica, lasciando intuire che i confini del design sono stati appena spostati. Scopriamo insieme cosa rende questo dispositivo così unico nel suo genere.

Lo spessore degli smartphone ha un limite. Per quanto si possano assottigliare i componenti, al momento gli smartphone non possono esser meno spessi della porta di ricarica USB - Type C. Quando si apre Samsung Galazy Z Fold7 sembra che questo limite sia stato raggiunto. Ci sono solo due fili sottilissimi di metallo che incorniciano la porta di ricarica USB-C nella struttura del telefono. 🔗 Leggi su Fanpage.it