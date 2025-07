Scoprire le piante a rischio estinzione all' Orto Botanico del Monte Baldo

Vieni a scoprire le piante a rischio estinzione all’Orto Botanico del Monte Baldo, sabato 12 luglio. Il team del Muse di Trento illustrerà il progetto Life Seedforce, un'iniziativa dedicata alla conservazione di 29 specie vegetali minacciate. Un’opportunità unica per conoscere da vicino le strategie di tutela della biodiversità e contribuire alla salvaguardia delle meraviglie naturali del nostro pianeta. Ti aspettiamo per un’esperienza coinvolgente e ricca di scoperte!

Nell'Orto Botanico del Monte Baldo, sabato 12 luglio, il team del Muse (Museo delle scienze di Trento) illustrerà gli obiettivi e le azioni messe in atto nell’ambito del progetto di conservazione Life Seedforce. L’obiettivo del progetto Life Seedforce è di salvare dall’estinzione 29 specie di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

