Sicurezza sul lavoro | a Lecco è ancora allarme per la mortalità

Un quadro di allarme che non si può ignorare. La provincia di Lecco si trova infatti in una posizione critica riguardo alla sicurezza sul lavoro, con dati preoccupanti che evidenziano un alto indice di mortalità. Secondo l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, aggiornato a maggio 2025, la situazione richiede interventi immediati per tutelare vite e garantirne il diritto a un ambiente di lavoro sicuro e protetto.

Un allarme che continua a suonare. La provincia di Lecco si trova in una situazione di particolare gravità per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Secondo i dati dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, aggiornati a fine maggio 2025, il territorio lecchese è classificato in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - lavoro - lecco - allarme

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia" - BRINDISI - Un recente studio del Centro Studi Uil del 28 aprile 2025 rivela dati preoccupanti sulla salute e sicurezza sul lavoro: Brindisi si colloca all'ultimo posto in Italia per investimenti in questo settore.

Sicurezza sul lavoro: a Lecco è ancora allarme per la mortalità; La Uil lancia l’allarme per gli infortuni sul lavoro: Ancora troppi in Lombardia; Operai in buca, colpiti da malore: uno in coma, allarme caldo sul lavoro.

Sicurezza sul lavoro a Lecco: i numeri sono da allarme rosso - Per provincia Gennaio 2024 Gennaio 2025 Peggioramento Lecco da 0 a 1 caso +100% Lecco Invariato Cremona +100% ... Come scrive leccotoday.it

La Uil lancia l’allarme per gli infortuni sul lavoro: “Ancora troppi in Lombardia” - L’Inail ha reso noti i dati relativi alle denunce di infortunio e di malattia professionale presentate nei primi cinque mesi del 2025. Secondo msn.com