Oasport.it - ATP Adelaide 2025: la entry list e chi parteciperà. Musetti e Arnaldi rinunciano

Proprio nelle ultime ore sono arrivate varie novità significative circa l’dell’ATP 250 di, facente parte della settimana precedente l’inizio degli Australian Open. E queste novità riguardano in particolare la partecipazione degli italiani.Non vedremo, infatti, tanto Lorenzoquanto Matteo. Il toscano è attualmente nei meandri di Hong Kong, mentre il sanremese è stato eliminato al secondo turno di Brisbane dal gigante USA Reilly Opelka. Per tutti e due, in sostanza, scelte di programmazione che cambiano con vista sugli allenamenti. Out anche uno dei più attesi padroni di casa, Jordan Thompson.A questo punto il torneo si trasforma in una specie di reunion americana: ci sono Tommy Paul, Sebastian Korda, Brandon Nakashima e Marcos Giron, con i primi tre che rivestono il ruolo di teste di serie.