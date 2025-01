Inter-news.it - Arnautovic e il calciomercato dell’Inter: una situazione in atto – Sky

Ilè partito ufficialmente ieri e Markorimane un giocatore che piace al Torino di Cairo. Il punto.DI STALLO – L’Inter festeggia la finale di Supercoppa italiana conquistata, grazie alla vittoria contro l’Atalanta di ieri sera per 2-0 con una doppietta splendida di Denzel Dumfries. In attesa dell’ultimo, in programma il giorno della Befana contro una tra Juventus o Milan, su Sky Sport 24 si parla di. D’altronde è appena iniziata la finestra invernale. Per quanto riguarda le questioni relative al club meneghino,ferma e di stallo. Non ci sono urgenze e movimenti di mercato. Davide Abrescia aggiorna in questo modo: «è uno dei nomi che piace al Torino, ma ha un ingaggio importante per la Serie A. Vengono fatte delle valutazioni, ad oggi rimane all’Inter.