ARCI CRAL: sabato 4 gennaio il meglio della scena metal locale a San Vito al Tagliamento

primo evento del 2025 all’di Sanal. Una serata dalle sonorità rock eche porterà sul palco tre esponenti di spicco: Tears’Heaven, Total 13 e Sea John. Ingresso gratuito.I Tears’Heaven, dopo l’uscita del primo singolo tratto dall’omonimo album “Godfall”, presenteranno in anteprima il secondo singolo “Celestial”. Guidati dagli enigmatici personaggi di Atlas Heaven, Jericho, Legi?n e The Priest, i Tears’ Heaven intrecciano una narrazione sonora intrisa di influenze rock alternative anglo/svedesi che ricordano artisti come Ghost, Magna Carta Cartel, White Lies ed Editors. La loro musica, caratterizzata da inquietanti tonalità minori, eterei cori gregoriani, ritmi evocativi e ricche melodie, offre un’esperienza quasi rituale.