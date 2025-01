Puntomagazine.it - Vele Scampia, Nappi (Lega): garantire tempi certi per casa a sfollati

Leggi su Puntomagazine.it

: “Il rilancio dipassa da un piano di edilizia popolare e dalla garanzia di unaper gli, senza più ignorare l’emergenza abitativa a Napoli e in Campania”“Il rilancio diè imprescindibile dalla garanzia diper assicurare unaagli. La fase di superamento del triste capitolonon può essere accelerato soltanto da una tragedia come quella dello scorso luglio, i cui morti gridano ancora giustizia, ma deve inserirsi in un percorso di recupero e rinascita reale, efficace e che soprattutto salvaguardi il diritto all’abitare di tanti cittadini. Non appena saremo alla guida della Regione avvieremo un piano di edilizia popolare per far fronte a una emergenza, quella della, che, a Napoli e in Campania, è stata completamente ignorata dalle sinistre“.