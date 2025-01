Panorama.it - Saldi invernali: consumi in crescita con un giro d’affari da quasi 5 miliardi

inper i. Le previsioni di Confesercenti e Confcommercio parlano di undidi euro quest’anno. Un italiano su due approfitterà degli sconti, con un budget medio in aumento rispetto alle svendite del 2024, anche se le promozioni saranno leggermente inferiori quest’anno. Si parte oggi in Valle d’Aosta e il debutto ufficiale nel resto d’Italia è fissato per sabato 4 gennaio.Sedici milioni di famiglie parteciperanno aiinvernati secondo le stime di Confcommercio. In media si prevede una spesa di 138 euro a persona e 307 euro a famiglia. Questi numeri mostrano una lieverispetto al 2024, con und'affari di 4,9di euro, 100 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. Anche quest’anno, l’abbigliamento si conferma il prodotto più acquistato in saldo: maglioni e felpe al primo posto (51%), seguiti da calzature (49%) e gonne e pantaloni (31%), con particolare attenzione per jeans e denim.