Ilrestodelcarlino.it - Rinforzo Vuelle: Leka ha l’identikit: "Attenti a chi ci mettiamo in casa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se il campionato finisse oggi, la Carpegna Prosciutto sarebbe decima e quindi nei play-in, la novità proposta da quest’anno nella formula della serie A2 copiando l’idea che ha avuto successo sia in Nba che in Eurolega. Un mini spareggio a quattro per assegnare l’ultimo posto utile per i playoff che qualifica le squadre dalla seconda all’ottava (la prima sale direttamente) per cui le formazioni arrivate a fine regular-season fra la nona e la dodicesima posizione avranno un’altra chance per entrare nelle otto che si giocheranno il secondo pass per la serie A. Lacon questa cinquina ha risalito prepotentemente la classifica, cambiando lo sguardo con cui osservare questa stagione: prima si guardava le spalle, adesso ha alzato la testa verso l’alto. Merito anche di coach Spiro, che forse non aveva niente da perdere come sostengono adesso quelli che non riconoscono mai il coraggio altrui, ma nelle prime giornate in cui sedeva in panchina non erano in molti ad invidiarlo per aver preso in mano una squadra disastrata nelle gambe e nell’anima, con nessuna certezza di riuscire a guarirla.