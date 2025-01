Zonawrestling.net - Ric Flair: “Posso salire sul ring un’ultima volta”

31 luglio 2022: è questa la data in cui Ric, all’età di 74 anni, ha disputato ufficialmente l’ultimo match della sua carriera di oltre 50 anni. In quell’occasione, in team con il genero Andrade, ha sconfitto Jay Lethal e Jeff Jarrett. Da lì in effettinon è più salito sul, nonostante gli innumerevoli tentativi di convincere qualche booker a organizzare per lui un nuovo match, anche nella sua breve esperienza in AEW. Ma ovviamente questo non fermerà la sua voglia di tornare sul.“Tony Khan non ha voluto farmisul”Del resto, lo ha confermatostesso, intervistato dal Five Star Wrestling Podcast. Quando gli è stato chiesto se avesse in sé ancora un ultimo incontro, la sua risposta è stata perentoria: “Hell yeah, I do!”, certamente! Eha poi spiegato anche come abbia cercato di prendere parte fisicamente a qualche incontro nella sua esperienza in AEW per il ritiro di Sting, ma di essere stato fermato da Tony Khan.