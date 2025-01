Pomezia ladri colti sul fatto in piena notte | arrestati due 37enni

Leggi su Ilfaroonline.it

, 2 gennaio 2024 – Sono stati beccati mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un condominio due cittadini georgiani di 37 anni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti penali specifici, che sono statidai carabinieri gravemente indiziati dei reati di tentato furto aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.La scorsa, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i Carabinieri della Stazione e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di, sono intervenuti in un condominio in Via Boezio dove hanno notato due soggetti intenti a salire le scale che conducono al terrazzo dello stabile. Alla vista dei militari i due hanno tentato la fuga spintonandoli, ma sono stati messi in sicurezza.