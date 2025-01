Lanotiziagiornale.it - Omofobia, aggressione di Capodanno ad una coppia gay: quando tenersi per mano diventa pericoloso

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Nella notte di, nel quartiere Malatesta a Roma, si è verificata una graveai danni di unaomosessuale, Sthepano e Matteo, che rientravano a casa tenendosi per. Intorno all’una di notte, un gruppo composto da dieci individui li ha accerchiati e colpiti con calci e pugni, accompagnando la violenza con insulti omofobi. Sthepano ha riportato gravi lesioni: trauma cranico, naso rotto e volto tumefatto, con una prognosi di 25 giorni. Anche Matteo è stato colpito mentre cercava di difendere il compagno.A complicare ulteriormente la situazione, non erano disponibili ambulanze per soccorrere i due giovani, che sono stati costretti a raggiungere il pronto soccorso a piedi. Durante il tragitto, Sthepano perdeva sangue ed era sorretto da Matteo. Nonostante il trauma subito, laha trovato la forza di denunciare l’episodio, dichiarando attraverso l’associazione Gaynet: “Abbiamo denunciato e vogliamo che la nostra storia sia da esempio.