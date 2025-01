Gamberorosso.it - Lo chef Andrea Berton chiude per lavori e porta il ristorante a casa dei clienti

Se il cliente non può andare al, è ilche va da cliente. Non parliamo né di Maometto né di montagna, ma diche ha deciso, come nei manuali di auto-aiuto, di trasformare un problema in un'opportunità. Dal 15 di gennaiorà il suomilanese per almeno un mese a causa didi ristrutturazione e invece di pensare a una vacanza ha deciso di continuare a lavorare a domicilio. “Abbiamo deciso - spiega lofriulano - di trasformare questa pausa in un’occasione per condividere la nostra filosofia culinaria fuori dalle mura del. Desideriamo offrire un’esperienza unica e personalizzata, che permetta di vivere la nostra cucina in un contesto diverso, mantenendo invariati l’attenzione ai dettagli e l’eccellenza che ci caratterizzano”.