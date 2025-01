Calciomercato.it - Kvaratskhelia Real Madrid e triplo colpo: la bomba sul mercato del Napoli

Il georgiano resta uno dei migliori calciatori della rosa azzurra, ma c’è da risolvere la grana rinnovo: occhio all’ipotesi spagnolaIlha chiuso il 2024 al primo posto in classifica. La vittoria contro il Venezia, insieme al pari tra Lazio e Atalanta, ha permesso agli azzurri di agganciare la squadra di Gasperini in testa, non dimenticando però che l’Inter potrebbe superarle vincendo il recupero con la Fiorentina.: lasuldel(LaPresse) – Calcio.itNell’attesa c’è ilda vivere con Conte che aspetta almeno un difensore per sopperire all’assenza di Buongiorno e per aumentare le alternative, considerando che Rafa Marin può essere considerato ‘bocciato’. Il nome caldo è quello di Danilo, in rotta con la Juventus: il brasiliano, ex Manchester City e, vuole solo gli azzurri e sta premendo per la soluzione partenopea.