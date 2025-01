Ilgiorno.it - I teppisti di San Silvestro, distrutto il presepe dell’Avis

Lo hanno fatto di nuovo: distrutte nella notte di Sanle sagome in polistirolo delallestito dall’Avis comunale all’interno della rotatoria di Largo donatori del sangue. Era già successo la domenica prima di Natale e in quell’occasione i volontari si erano messi subito d’impegno per ripristinare la scena della natività in tempo per Natale. Stavolta invece, l’Avis ha deciso di arrendersi e lasciare così il, affinché tutti possano rendersi conto dell’atto vile e becero messo a segno evidentemente da una banda diapprofittando dei botti e dei festeggiamenti per l’ultimo dell’anno. Probabilmente la stessa banda che a Ceriano Laghetto, nel parcheggio pubblico di via Volta (appena qualche centinaio di metri più a Sud rispetto alAvis di Cogliate) ha provato a tagliare le gomme delle auto in sosta, riuscendoci in un paio di casi.