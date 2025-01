Ilfattoquotidiano.it - I napoletani iniziano l’anno in condizioni sociali e quindi sanitarie eccezionalmente precarie

Ho già calcolato i dati reali delle mie spese annue del 2022-2023-2024: a parità di stile di vita e a fronte di un incremento salariale del 5%, ho avuto un aumento reale di spese per inflazione del 30% nel triennio. Per cui i dipendenti salariati e tutti i pensionati, se non si contiene la pesantissima inflazione in atto – che pare invece continuare pure per il 2025, specie sul fronte dell’energia (che si tira dietro innanzitutto la speculazione sui generi alimentari tutti) – non avranno nessuna possibilità di tutelare il proprio già modesto tenore di vita. Se non si contiene immediatamente l’inflazione, la situazione economica e sociale si farà veramente drammatica.La prima spesa che tutti stanno tagliando è quella sanitaria che, per una regione e una città come Napoli che registra da almeno 20 anni i dati sanitari peggiori di Italia, è semplicemente gravissimo.