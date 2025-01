Ilveggente.it - Classifica ATP ribaltata: Berrettini può esultare

Atp: Matteo, uno dei migliori talenti italiani del tennis può. Ecco la rivelazione ufficiale sul suo futuroCi ha fatto sognare per un po’ di tempo. Fino alla finale di Wimbledon, punto più alto della sua carriera, persa con quel mostro di Djokovic che nel 2021 ancora dettava legge sul circuito tennistico mondiale.ATPpuò(Lapresse) – Ilveggente.itMatteo, poi, per via di alcuni infortuni che ne hanno minato le certezze fisiche, si è perso un po’ per strada. Ma il 2024 per lui è stato senza dubbio l’anno della rinascita, quello del ritorno alle vittorie, non solo personali ma anche di squadra, con la Coppa Davis che brilla nella sua bacheca. Vinta da protagonista, come ricordiamo, insieme a Sinner nel doppio in semifinale.