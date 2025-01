Biccy.it - Blake Lively, Justin Baldoni passa all’attacco e contro-denuncia citando anche Ryan Reynolds

Leggi su Biccy.it

, come sappiamo, hato il collega e regista(con cui ha girato il film It Ends With Us) con l’accusa di molestie fra commenti non appropriati e baci non consensuali. Tra gli episodi citati,un momento in cuisarebbe entrato nella sua roulotte mentre lei era senza vestiti. Infine, l’attrice lo ha accusato di aver messo in atto una «campagna di manipolazione» sui media e sui social network, allo scopo di «distruggere la sua reputazione»., che fino a oggi ha solo incassato, ha deciso di rispondere contrattaccando. Lo ha fattondo il New York Times che per primo ha dato voce a. Unaper il valore di 250 mila dollari e con l’accusa di aver “diffamato con la pubblicazione di un report che lo metteva in cattiva luce e di aver dato credito soltanto alla versione di“.