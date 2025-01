Anteprima24.it - Benevento, al Rione Ferrovia nasce la Cittadella Energetica

Tempo di lettura: 2 minutiLa città disi prepara a ospitare un progetto innovativo che mira a rivoluzionare il modo di consumare e produrre energia: la, una ComunitàRinnovabile e Sociale (CERS) dedicata al quartiere.Il progetto sarà presentato l’8 gennaio alle ore 18:30 presso ladel Welcome, in Via S. Giovanni di Dio 14,. Durante l’incontro, i partecipanti potranno scoprire i benefici della Comunità, le modalità di adesione e come contribuire alla sostenibilitàdel territorio.Lacon l’obiettivo di:• Fornire energia rinnovabile ai residenti del quartiere, inclusi famiglie e commercianti, specialmente quelli in condizione di povertà.• Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini attraverso percorsi di educazione al consumo consapevole, efficienzae riduzione degli sprechi.