Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 1 Gennaio 2025. Togo dal 16.16 al 16.2% (+10k), Il Primo Natale dal 14.31 al 14.36% (+8k)

Auditel ha introdotto un nuovo standard ‘’ nella rilevazione dei dati. Il dato comprende tutte le visioni in streaming in diretta e in differita all’interno della stessa giornata auditel (che si chiude all’1.59 della notte).Nella serata di ieri, Capodanno,, su Rai1: Una grande amicizia ha interessato 2.686.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale5 Ilcon Ficarra e Piconeha raccolto 2.239.000 spettatori con uno share del 14.36%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 1.160.000 spettatori pari al 6.96%. Su Italia1 Forrest Gump incolla davanti al video 1.124.000 spettatori (7.58%). Su Rai3 Viva Puccini, con Beatrice Venezi e Bianca Guaccero, segna 753.000 spettatori e il 5.04% (presentazione di 13 minuti: 847.000 – 4.54%). Su Rete4 Nemico Pubblicoizza un a.