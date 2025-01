Lanazione.it - A Scandicci rinasce un punto edicola

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 2 gennaio 2025 - L’ultimadel quartiere che chiude per motivi personali del proprietario, tanti residenti che si trovano all’improvviso senza un posto dove poter comprare un giornale, una mail appello alla sindaca scritta da una cittadina e la soluzione che arriva in pochi giorni. La storia, il cui lieto fine è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune die Unicoop Firenze, è avvenuta a Vingone. Alla fine di novembre una donna residente fuori Toscana ha scritto alla sindaca Claudia Sereni per segnalare come i suoi anziani genitori, residenti ain zona Vingone, non avessero più un posto dove poter andare ad acquistare i quotidiani. “Vorrei richiamare l’attenzione – si legge nel testo inviato a Sereni – sul valore sociale di un negozio come il giornalaio: undi riferimento per un quartiere, per incentivare la passione nell’informarsi, nel poter trovare mezzi per capire e confrontarsi”.