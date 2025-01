Oasport.it - United Cup 2025, Alexander Shevchenko si arrabbia: “Mi sembrava di essere vicino a morire, 40 gradi sono condizioni brutali”

Non della sola vittoria contro Daniel Masur per 6-7(5) 6-2 6-2 si parla in relazione ad. Il kazako, che ha mandato il suo team in semifinale diCup, si è scagliato contro ledi gioco in conferenza stampa. Un tema, quello del caldo d’Australia, tornato di prepotenza sulla cresta dell’onda a Perth.Queste le sue parole di fronte alla stampa locale: “Ora sto bene, ma dopo la partita midi, 40. Non capisco perché non chiudano il tetto in queste situazioni, perché è molto pericoloso. Se giochi partite lunghe con questo caldo è difficile. Chiaramente nonstato aggressivo a sufficienza nel primo set, ero io che correvo di più. A inizio secondo set ero un po’ spento, mariuscito a riprendere fiato e a giocare il tennis che dovevo già da prima e di questoorgoglioso“.