Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-01-2025 ore 19:00

Luceverdema entro Ma te lo sconto Buonasera aumenta ilin direzione della capitale abbiamo rallentamenti e code sulla diramazione dinord tra Castelnuovo di Porto Air Jordan ulare attese perché arriva dall’Umbria e deve entrare sulla A1 al casello di Orte dove è avvenuto anche un incidentedi rientro anche dall’Abruzzo abbiamo rallentamenti e code sulla A24-teramo tra Tornimparte Valle del Salto perè un incidente e poi a seguire sempre versoe rallentamenti con code a tratti tra Carsoli e Tivoli sulle strade ditroviamo Code in via del Muro Torto e scendere e poi sui Lungotevere della cerimonia di apertura della Porta Santa nella Basilica di Santa Maria Maggiore fino alle 20 rimangono chiuse al transito via e Piazza dell’esquilino via Liberiana e Piazza Santa Maria Maggiore dei tagli di queste ed altre notizie sul sito