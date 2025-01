Lapresse.it - Papa: “Cessino combattimenti su ogni fronte, puntare alla pace”

“Esprimo il mio grato apprezzamento a tutti coloro che nelle tante aree di conflitto lavorano per il dialogo e per i negoziati. Preghiamo perché sue si punti decisamentericonciliazione. Pensomartoriata Ucraina, a Gaza, Israele, Myanmar, tanti popoli in guerra”.Lo ha dettoFrancesco dopo l’Angelus in piazza San Pietro. “Ho visto nel programma ‘A sua immagine’ filmati e fotografie delle distruzioni che fa la guerra. Fratelli, sorelle, la guerra distrugge, distrugge sempre. La guerra è sempre una sconfitta, sempre“, ha aggiuntoFrancesco.