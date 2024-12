Mistermovie.it - Mister Movie | I Migliori Film in Arrivo nel 2025: Un’Annata Ricca di Cinema Straordinario

Quale poteva essere se non un articolo come questo, il primo del? Noi divi abbiamo dedicato una carrellata diche siamo in attesa di vedere quest’anno. Ilsi preannuncia come un annoper il, con una vasta gamma di titoli che spaziano da sequel di franchise iconici a produzioni indipendenti ricche di star e potenziali contendenti agli Oscar.Ecco ipiù attesi delDopo ritardi e ricalendarizzazioni, molte uscite attese sono finalmente pronte per il grande schermo, offrendo una varietà diche soddisferanno ogni tipo di spettatore.Ballerina: Lo Spinoff di John Wickclass="wp-block-heading">Tra le uscite più attese, Ballerina segna il debutto del primo spinoff del celebre franchise di John Wick. Con Ana de Armas nel ruolo principale e Keanu Reeves in un’apparizione speciale, ilpromette di essere all’altezza della serie originale grazie a sequenze d’azione mozzafiato e alla regia di Len Wiseman.