Pianetamilan.it - Milan, Pedullà: “Mercato in proiezione per giugno? Con Conceicao…”

Leggi su Pianetamilan.it

Manca ormai solo un giorno all'apertura ufficiale del calcioinvernale. I rossoneri, dopo il cambio in panchina, potrebbero anche cambiare la strategia a gennaio. Con Sergio Conceicao, ci potrebbero essere delle necessità diverse rispetto a Paulo Fonseca. Alfredo, esperto di calcio, ha parlato anche deldi Conceicao in un video su YouTube. Ecco le ultime sui rossoneri. "Ilvorrebbe fare undi gennaio inper, ma ha messo un contratto a Conceicao fino al 2025 (con opzione per il 2026). Quindi il portoghese potrebbe o non potrebbe essere l'allenatore del. Come fai a pensare a delle operazioni se non hai certezze su chi sarà l'allenatore?". Vedremo quali possibili colpi farà ilin questo mese, che potrebbe essere anche decisivo per la stagione in corso.